اختتام منافسات بطولتي السيدات المفتوحة والأساتذة للملاكمة

محمد الجليحي (متابعة)

اختُتمت امس السبت منافسات بطولتي السيدات المفتوحة لجميع الفئات، وبطولة الأساتذة (رجال وسيدات)، التي أُقيمت في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بمشاركة مميزة من الأندية واللاعبين، ضمن جهود تطوير رياضة الملاكمة، وتعزيز مستوى التنافس، بإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للملاكمة.

وشهدت بطولة السيدات مشاركة 150 لاعبة يمثلن 16 ناديًا، حيث قدّمت اللاعبات مستويات فنية جيدة عكست تطور المنافسات في هذه الفئة، في ظل البرامج التطويرية التي يعمل عليها الاتحاد لتمكين الملاكمة النسائية وتوسيع قاعدة ممارستها.

كما شهدت بطولة الأساتذة مشاركة 36 لاعبًا ولاعبة يمثلون 11 ناديًا، وسط منافسات قوية ومستويات متقاربة بين المشاركين، بما يعكس حرص الاتحاد على رفع الجاهزية الفنية وتعزيز الاحتكاك التنافسي بين اللاعبين.

وأسفرت نتائج بطولة السيدات المفتوحة عن تتويج:

• المركز الأول: القادسية

• المركز الثاني: النصر

• المركز الثالث: الشباب

• المركز الثالث مكرر : الاعتماد

كما أسفرت نتائج بطولة الأساتذة عن تتويج:

• المركز الأول كيك اوف

• المركز الثاني: فايتر كورنر

• المركز الثالث: نادي الجزيرة

تأتي هذه البطولات ضمن برنامج المنافسات المعتمد لدى الاتحاد السعودي للملاكمة، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها، وتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في تعزيز حضور رياضة الملاكمة في المملكة ورفع تنافسيتها على مختلف المستويات.

واختُتمت البطولتان بتتويج الفائزين، وسط إشادة بالمستويات المقدمة والتنظيم، في إطار جهود الاتحاد المستمرة لدعم وتطوير رياضة الملاكمة في المملكة.