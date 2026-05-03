المحليات أمير الشرقية يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالظهران

البلاد (جدة) استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، مدير مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران اللواء عقيل بن سلمان المسعودي، يرافقه عدد من القيادات، حيث اطّلع سموه على منجزات المستشفى وما تحقق من براءات اختراع في المجال الطبي، إضافةً إلى أبرز أعماله وإنجازاته. وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما يشهده القطاع الصحي من تطور في مستوى الخدمات والتوسع في التخصصات الطبية يأتي نتيجةً للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة “أيدها الله” والذي أسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، مشيداً سموه بما تحقق من منجزات نوعية تعزز من كفاءة المنظومة الصحية وتسهم في تقديم خدمات طبية متقدمة تلبي احتياجات المستفيدين. وقدّم اللواء المسعودي لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن أبرز أعمال وإنجازات المستشفى، شمل تطوير الخدمات الطبية والتخصصية، ورفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة، إلى جانب دعم الكوادر الصحية وتبني التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة، إضافةً إلى حصول عدد من الأطباء على براءتي اختراع، الأولى للطبيب مشعل بن عزيز الشهري، والثانية للطبيب سعد بن محمد الشمري، واللتين تسهمان في تعزيز دقة الإجراءات وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة. ورفع اللواء المسعودي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته، مؤكداً أن ذلك يمثل حافزًا لمواصلة تطوير خدمات المستشفى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة.