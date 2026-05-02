هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفذ جولات رقابية استباقية ضمن خطتها للرقابة الشاملة لموسم حج 1447هـ

تفقّد نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، اليوم، منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن أعمال “نزاهة” في إطار الرقابة الشاملة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وامتدادًا لجهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وراحة وطمأنينة.
وهدفت الجولة إلى التأكد من استكمال الجهات المعنية لجميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ومنافذ وصول الحجاج البرية والبحرية والجوية، والتحقق من مدى امتثال تلك الجهات لخططها التشغيلية خلال موسم الحج لعام 1447هـ.
تأتي هذه الجولة ضمن الجهود الرقابية التي تنفذها “نزاهة” لمتابعة أداء الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وأكدت “نزاهة” حرصها على مواصلة أعمالها الرقابية الميدانية خلال موسم الحج، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
يذكر أن “نزاهة” تقدّم خلال موسم الحج خدمة استقبال البلاغات والملاحظات، والتعامل معها بشكل فوري عبر الهاتف المجاني (980)، أو من خلال منصاتها الرقمية الرسمية.
