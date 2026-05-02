ميناء جدة الإسلامي.. جسر إستراتيجي يربط الصناعة اليابانية بالأسواق العالمية

سبعون عاماً من الثقة والشراكة

على مدى أكثر من سبعة عقود، شكّلت العلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان نموذجاً فريداً للشراكات الإستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وخلال فترة عملي سفيراً للمملكة في اليابان، لمست عن قرب عمق هذه العلاقة، ليس فقط على مستوى الحكومات، بل في وجدان الشعب الياباني الذي يكنّ تقديراً كبيراً للمملكة ودورها المحوري في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

اليوم، ومع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، تتجدد هذه الشراكة في صورة أكثر تقدماً، عنوانها اللوجستيات وسلاسل الإمداد العالمية، حيث أصبح الربط البحري المباشر بين البلدين أحد أهم أدوات التكامل الاقتصادي.

الموانئ اليابانية… ركائز الصناعة والتصدير

يعتمد الربط البحري الجديد مع ميناء جدة الإسلامي على ثلاثة موانئ يابانية إستراتيجية تمثل القلب الصناعي والتجاري لليابان:

* ميناء كوبه

أحد أهم الموانئ في غرب اليابان، يتمتع ببنية تحتية متقدمة وقدرات ضخمة لمناولة الحاويات، ويُعد نقطة الانطلاق الأولى للخدمة البحرية.* ميناء ناغويا

يقع في قلب أكبر منطقة صناعية في اليابان، ويُعد المنفذ الرئيسي لصادرات السيارات والآلات الثقيلة، خاصة منتجات شركة تويوتا.

ميناء يوكوهاما

البوابة البحرية لمنطقة طوكيو الكبرى، ويتميز بدوره الحيوي في تصدير الإلكترونيات والتقنيات المتقدمة

خدمة Ocean Rise… ممر تجاري عابر للقارات

تُشغَّل هذه الخدمة بواسطة شركة CMA CGM العالمية، عبر خط Ocean Rise الذي يربط شرق آسيا بأوروبا مروراً بالمملكة.

يمتد المسار من اليابان (كوبه، ناغويا، يوكوهاما) إلى موانئ الصين، ثم إلى جدة، وصولاً إلى موانئ أوروبا؛ مثل روتردام وهامبورغ وساوثهامبتون.

وتُشغَّل الخدمة بواسطة سفن عملاقة تتجاوز سعتها 8,000 حاوية قياسية، مع استخدام تقنيات حديثة مثل وقود الغاز الطبيعي المسال (LNG)، ما يعكس التوجه العالمي نحو الاستدامة في قطاع النقل البحري.

الأثر الإستراتيجي على المملكة

يمثل هذا الربط نقلة نوعية في دور ميناء جدة الإسلامي، حيث يحقق عدة مكاسب إستراتيجية:

تقليص زمن الشحن

من خلال إلغاء الحاجة إلى التوقف في موانئ وسيطة، مما يسرّع وصول البضائع اليابانية إلى الأسواق السعودية والأوروبية

تعزيز سلاسل الإمداد الصناعية

يضمن تدفقاً مستقراً لقطع الغيار، الإلكترونيات، والآلات الدقيقة، ما يدعم القطاع الصناعي في المملكة

تحويل جدة إلى منصة لوجستية عالمية

لم يعد الميناء مجرد نقطة استقبال، بل أصبح محطة ارتكاز رئيسية على طريق التجارة بين الشرق والغرب

دعم رؤية السعودية 2030

من خلال تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي يربط ثلاث قارات

رؤية مستقبلية

إن هذا الربط البحري لا يمثل مجرد خط شحن، بل هو تحول في الجغرافيا الاقتصادية، حيث تتلاقى التكنولوجيا اليابانية مع الأسواق الأوروبية مروراً بالمملكة العربية السعودية.

ومن هنا، يمكن القول: إن ميناء جدة الإسلامي لم يعد محطة عبور، بل أصبح شريكاً جغرافياً محورياً في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

وفي ظل ما تشهده العلاقات السعودية اليابانية من تطور مستمر، فإن هذا المشروع يعكس مرحلة جديدة من التعاون، عنوانها:

الانتقال من تبادل السلع إلى تكامل سلاسل القيمة العالمية.

‏حمى الله المملكة العربية السعودية الوطن الغالي، وهذه القيادة الحكيمة، التي سبقت الكثير من الأمم في التفكير الإستراتيجي لخدمة هذا الوطن الغالي.

