في ” روشن”.. الفتح يقتنص تعادلًا مثيرًا من نيوم

البلاد (جدة)
اقتنص فريق الفتح تعادلاً مثيرًا من ضيفه فريق نيوم، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ31 من «دوري روشن».
سجل لنيوم سعيد بن رحمة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وأضاف علاء حجي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.
وقلص المغربي مراد باتنا النتيجة لصالح الفتح في الدقيقة 66 من عمر المباراة، قبل أن يخطف سفيان بن دبكة هدف التعادل القاتل في الدقيقة 85.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي نيوم إلى النقطة 41 في المركز الثامن، فيما حل الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 2, 2026
