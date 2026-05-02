حجاج جمهورية بنغلاديش الشعبية يشيدون بمبادرة “طريق مكة” 

البلاد (دكا)
أشاد حجاج جمهورية بنغلاديش الشعبية بتنظيم وتنفيذ “مبادرة طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مؤكدين أن المبادرة التي تُنفَّذ للمرة السادسة في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنغلاديشية دكا، أسهمت في تحقيق أمنياتهم وأحلامهم بتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج من بلدهم بكل يسر وسهولة.
وتهدف هذه المبادرة، التي تشهد هذا العام (1447هـ) المرة الثامنة منذ إطلاقها في عام (2017م)، وتُنفَّذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى خدمة ضيوف الرحمن في (10) دول، من خلال (17) منفذًا دوليًا في كلٍّ من المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، ولأول مرة جمهورية السنغال وبروناي دار السلام، وذلك امتدادًا للنهج الراسخ الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لرعاية حجاج بيت الله الحرام، والارتقاء بخدمات الحج المقدمة إليهم.
وقد ثمن حجاج بنغلاديش ما أولته المبادرة من اهتمام بالغ في تقديم الخدمات والإجراءات النظامية، وتسهيل عناء السفر من خلال استلام الأمتعة وترميزها ونقلها إلى مقار إقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وعبّر الحاج البنغلاديشي رجب مولالا عن بهجته وسروره لإنهاء جميع الإجراءات النظامية من بلده، مشيدًا بالتجهيزات التنظيمية في المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في دكا، مبينًا أن هذا العام يشهد المرة الثانية التي يُوفَّق فيها لأداء الحج.
وأفاد أن مبادرة طريق مكة تعمل على تسهيل إجراءات دخول الحجاج البنغلاديشيين إلى أراضي المملكة العربية السعودية من خلال الصالة المخصصة للمبادرة في العاصمة دكا بكل يسر وسهولة، وذلك بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية للحاج، إضافة إلى أخذ الخصائص الحيوية للحجاج، وصولًا إلى إنهاء إجراءات الجوازات عبر صالة المبادرة في المطار، إضافة إلى فرز الأمتعة وترميزها، حيث تُسجَّل تحت اسم كل حاج، ونقلها مباشرة إلى مقر إقامته.
وأشاد بالتطور التقني الذي تشهده المبادرة، والإعداد التقني والمهني لفريق عملها، عبر استخدام أحدث الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في تسهيل إجراءات الحجاج، وتوفير الوقت والجهد عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية.
وثمّن الحاج مولالا الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة- أيدها الله- في المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ونقلهم مباشرة إلى مقار سكنهم، حيث تتولى الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة إيصال أمتعة الحجاج إلى مقار إقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما عبّر عن سعادته بإنهاء إجراءات دخول المملكة العربية السعودية من مقر بلده بكل يسر وسهولة، من خلال فريق عمل سعودي من الجنسين مجهز بأحدث التقنيات والكفاءة المهنية، مما أسهم في اختصار الوقت والجهد أمام الحجاج لأداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، بطمأنينة.