تتويج طلاب جامعة الملك سعود و طالبات جامعة الأميرة نورة ببطولة الاتحاد للرياضات الإلكترونية



محمد الجليحي (الخرج)

توج المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية أ. علي المنيع، والرئيس التنفيذي لقطاع الرياضات الإلكترونية والشؤون التجارية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لؤي المجددي، الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام لبطولة الاتحاد للرياضات الإلكترونية التي استضافتها جامعة الأمير سطام بالخرج.

وجاءت النتائج كالتالي:

في منافسات الطلاب حققت جامعة الملك سعود المركز الأول، في الترتيب العام للطلاب، وحلت جامعة الأمير سطام في المركز الثاني، وثالثًا كل من جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة اليمامة.

وفي منافسات الطالبات حققت جامعة الأميرة نورة، المركز الأول، وحلت جامعة الملك سعود بالمركز الثاني، تليها بالمركز الثالث،جامعة الملك عبد العزيز.

وأقيمت البطولة على مدار ستة أيام، بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات، ضمن الموسم الرياضي الـ 16 لبطولات الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وشهدت تتويج اللاعبين في 6 بطولات.

