انطلاق فعاليات الرياضات القتالية ضمن مبادرة “أطلق قدراتك الخارقة” الأولمبية في جدة

انطلقت أمس الجمعة فعاليات الرياضات القتالية ضمن مبادرة “أطلق قدراتك الخارقة” التي تنفذها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، في جدة، بحضور الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للاتحادات الرياضية.
واشتملت الفعاليات التي يشارك بها أكثر من 400 لاعب ولاعبة، على رياضات التايكوندو، والمصارعة، والكاراتيه، والجودو، حيث خاض المشاركون تجارب واختبارات رياضية ميدانية بإشراف مدربين وخبراء من الاتحادات الرياضية، بهدف اكتشاف المواهب الرياضية لدى الأطفال والناشئين، وتقييم قدراتهم في بيئة منظمة ومحفزة تسهم في توجيههم نحو المسارات الرياضية المناسبة.
وأكد باعشن أن ما تشهده المبادرة من تفاعل يعكس أهمية هذا النوع من البرامج في اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، كما يسهم في تعزيز انتشار الرياضات بين الفئات السنية الصغيرة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعد البداية لانطلاق جيل جديد يمثل المملكة في المحافل القادمة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجودو حسن الأنصاري: “إن اللاعب الأولمبي يجب اكتشاف موهبته منذ سن الطفولة إلى الشباب، مشيرًا إلى تناسب الفئة العمرية التي تستهدفها المبادرة ما بين (8-18) عامًا مع هدف اكتشاف المواهب الفذّة”.
وتُقام اليوم السبت فعالية الجوجيتسو بشكل منفصل في مدينة الرياض، ضمن البرنامج العام للمبادرة، التي تُنفذ عبر سلسلة من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة.
تأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية التي تشمل 35 فعالية و9 رياضات في 14 مدينة حول المملكة، خلال الفترة من 11 أبريل حتى 4 يوليو 2026م، ضمن مبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، واكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، وتمكينهم من الانخراط في مسارات تطوير رياضية منظمة.
يذكر أن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أعلنت أن التسجيل في المبادرة لا يزال متاحًا عبر تطبيق فريق السعودية، داعيةً أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم والاستفادة من هذه المبادرة.