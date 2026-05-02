الهلال يقسو على الحزم بثلاثية.. ويواصل مطاردة النصر

البلاد (جدة)
حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا على مضيفه فريق الحزم بثلاثي نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ملعب الحزم بالرس مساء السبت،ضمن منافسات الجولة الـ31 من «دوري روشن».
دخل الهلال المباراة بحثًا عن الفوز لمواصلة مطاردة النصر المتصدر، وبالفعل افتتح المهاجم المخضرم كريم بنزيم أهداف الهلال في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.
وواصل نادي الهلال هجومه على دفاعات الحزم، لكن دون تهديد حقيقي على المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد.
في الشوط الثاني من المباراة، تألق المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال؛ حيث أنقذ مرماه من العديد من الهجمات المحققة من لاعبي الحزم، وعلى رأسهم عمر السومة.
وقتل البرازيلي ماركوس ليونادرو المباراة في الدقيقة 82 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة من الناحية اليمنى عن طريق سلطان مندش.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال بعد تدخل قوي على محمد كنو، سددها البرتغالي روبن نيفيز بنجاح إلى شباك الحزم معلنًا عن نهاية المباراة بثلاثية هلالية.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 74 في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر، بينما تجمد رصيد الحزم عند النقطة 38 في المركز التاسع.
كريم بنزيما يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 9#الحزم 0 × 1 #الهلال
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 2, 2026
ماركوس ليوناردو يسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 82#الحزم 0 × 2 #الهلال
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 2, 2026
روبن نيفيش يسجل الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3#الحزم 0 × 3 #الهلال
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 2, 2026