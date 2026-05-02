الجولة 31 من روشن.. صراع شرس في القمة والقاع

البلاد (جدة)

تنطلق مساء اليوم السبت منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن، الذي تزداد مواجهاته إثارة وندية؛ سواء على المراكز الأولى لحصد اللقب، أو صراع البقاء والهروب من شبح الهبوط بين فرق المراكز الأخيرة. يشهد اليوم السبت ثلاثة لقاءات؛ حيث يستضيف الحزم نظيره الهلال على ملعب نادي الحزم بالرس، في مواجهة تعني الكثير للطرفين، ما بين فريق يرغب في استكمال المنافسة على لقب المسابقة، وآخر يأمل في تعزيز مركزه في جدول الترتيب قبل النهاية. الهلال يتطلع للاستمرار في المنافسة يمتلك الهلال 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط مع مباراة أقل من النصر المتصدر للمسابقة برصيد 79 نقطة، ويسعى صاحب الوصافة للانتصار على الحزم؛ من أجل استكمال مشواره للمنافسة على لقب الدوري، خاصة أن أي نتيجة أخرى غير الفوز تعني اقتراب النصر أكثر وأكثر من التتويج بلقب دوري روشن. فيما، يأمل الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال؛ من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب في ظل احتلاله المركز التاسع برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيوم الذي سيحل ضيفًا على الفتح في ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء. ويتطلع نيوم لتحقيق الفوز على مضيفه من أجل الاقتراب أكثر من فرق المراكز الأولى، بينما يسعى نادي الفتح لتعزيز موقعه في دوري روشن في ظل احتلاله للمركز الـ 13 برصيد 32 نقطة. وفي نفس اليوم، يلتقي نادي ضمك مع نظيره الخليج على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وفي هذه المواجهة يطلع ضمك إلى الفوز بأي طريقة من أجل تحسين موقفه في دوري روشن خاصة أن الفريق يحتل المركز الخامس عشر برصيد 26 بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، بينما يدخل اللقاء الخليج بأعصاب مرتاحة نسبيًا في ظل وقوعه في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة. النصر والقادسية.. قمة الجولة وغدًا الأحد، يستضيف القادسية نظيره النصر المتصدر على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة من المتوقع أن تحمل الكثير لمحبي وعشاق دوري روشن السعودي. ويعني فوز النصر في تلك المواجهة الاقتراب خطوة أخرى من حلم التتويج بلقب الدوري، لكن المنافس ليس بالخصم الهين، فالقادسية يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة ويأمل في إنهاء المسابقة في أفضل مركز ممكن بعدما ابتعد حلم التتويج نسبيًا. كما يلتقي يوم الأحد الأهلي مع الأخدود على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، في مواجهة قد تحمل الطابع الاحتفالي لأبطال آسيا للنخبة، فهو اللقاء الأول للفريق بعد التتويج بالبطولة على أرضه وبين جماهيره. ورغم الطابع الاحتفالي المنتظر للمواجهة، فإن الأخدود يأمل في تحقيق المفاجأة؛ من أجل تحسين موقفه الصعب في الدوري؛ فالفريق يحتل المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة ويبدو أنه أقرب من أي وقت مضى للهبوط إلى دوري يلو. مواجهات تحسين المراكز أمّا المواجهة الثالثة في اليوم الثاني للجولة، فستكون بين الشباب والتعاون على ملعب إس إتش أرينا بالرياض. ويسعى التعاون إلى المنافسة على المركز المؤهل إلى البطولات الآسيوية؛ خاصة أنه يحتل المركز الخامس برصيد 49 نقطة، فيما يطمح الشباب للفوز من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، خاصة أنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 32، وهذا المركز لا يليق بتاريخ ومكانة الفريق الشبابي. وفي اليوم الأخير من الجولة، تتصدر مواجهة الاتحاد مساء الاثنين أمام الخلود على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة الاهتمامات خاصة أن حامل لقب دوري روشن لم يظهر بالشكل الأمثل في هذا الموسم، ويظهر هذا في مركزه حيث يحل في المرتبة السادسة برصيد 48 نقطة. وفي المقابل، بدخل الخلود اللقاء بحسابات مختلفة ما بين محاولة تقديم الأفضل أمام الفريق الذي أقصاه من الدور قبل النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، والسعى للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق قبل مواجهة الهلال المقبلة في نهائي كأس الملك. وفي نفس اليوم يلتقي الرياض مع الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مواجهة ينتظر فيها الرياض الفوز؛ من أجل تحسين موقعه في معركة البقاء في روشن، لا سيما أن شبح الهبوط لا يزال يخيم عليه في ظل وجوده في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة. أمّا الفيحاء فيتواجد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة. وتختتم مباريات الجولة، بمواجهة الاتفاق أمام النجمة الذي هبط رسميًا إلى دوري يلو، في مواجهة يتطلع فيها سعد الشهري، مدرب الاتفاق إلى حصد النقاط الثلاث؛ من أجل تحسين موقعه في دوري روشن.