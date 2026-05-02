الأهلي والخليج ينتصران في افتتاح نخبة كبار اليد

اختُتمت الجمعة مواجهات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لبطولة نخبة كبار كرة اليد، والتي تقام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن منافسات النسخة الـ24 من البطولة.
وافتتح فريق الأهلي مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على نظيره مضر بنتيجة (34-31) في أولى مباريات البطولة، ليضع أول نقطتين في رصيده، فيما نجح فريق الخليج في حسم المواجهة الثانية لصالحه بعد تفوقه على فريق الهدى بنتيجة (25-17)، ليشارك الأهلي صدارة الترتيب مع ختام الجولة الأولى.
ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الدور التمهيدي بإقامة مباريات الجولة الثانية يوم غد الأحد، حيث يلتقي فريق مضر مع الهدى في المباراة الأولى عند الساعة 5:30 مساءً، فيما يواجه الأهلي نظيره الخليج عند الساعة 7:45 مساءً، لتحديد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.
وتُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثالث والرابع لتحديد المركز الثالث، في ختام منافسات البطولة.
