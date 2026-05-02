المحليات اعتماد أكاديمي لبرنامجي الأزياء والفنون في جامعة جدة

البلاد (جدة) حصلت جامعة جدة على الاعتماد البرامجي الوطني الكامل لبرنامجين من كلية التصاميم والفنون، وذلك بعد حصول برنامجي بكالوريوس تصميم الأزياء وبكالوريوس الرسم والفنون على الاعتماد من هيئة تقويم التعليم والتدريب، في إنجاز يعكس جودة مخرجاتها التعليمية وتميزها المؤسسي. يأتي هذا الاعتماد ثمرةً لجهود تكاملية بذلتها الكلية بالتعاون مع عمادة الجودة والتطوير، شملت تطوير توصيفات البرامج، وتعزيز ممارسات التقويم، ومواءمة البرامج مع المعايير الوطنية للاعتماد الأكاديمي، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق مستهدفات الجامعة الاستراتيجية، وذلك بدعم من مختلف العمادات والإدارات المساندة. وأكدت الدكتورة ألاء مجاهد، عميدة عمادة الجودة والتطوير، أن هذا الاعتماد يمثل خطوةً مهمةً في مسيرة الجامعة نحو التميز الأكاديمي، ويجسد التزامها بتطبيق أفضل ممارسات الجودة، مشيرةً إلى استمرار دعم العمادة لكافة البرامج الأكاديمية للحصول على الاعتمادات الوطنية والدولية، بما يعزز تنافسية مخرجات الجامعة ويرسخ ثقافة الجودة والتميّز، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.