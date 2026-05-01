نيفيز جاهز لمواجهة الهلال أمام الحزم

أصبح البرتغالي روبن نيفيز، لاعب خط وسط الهلال، جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة بعد تأكد سلامته من الآلام التي اشتكى منها عقب مواجهة ضمك. وشارك نيفيز بصورة طبيعة في تدريبات الهلال أمس الخميس، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية سلامته وجاهزيته الطبية للمشاركة في المباريات. موعد مباراة الهلال والحزم ويخوض الهلال مباراته المقبلة في الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي أمام الحزم. ويحل الهلال ضيفًا على الحزم في التاسعة من مساء غد السبت الموافق الثاني من مايو.