نيفيز جاهز لمواجهة الهلال أمام الحزم
الرياضة

نيفيز جاهز لمواجهة الهلال أمام الحزم

صحيفة البلاد 15 / ذو القعدة / 1447 هـ       1 مايو 2026

البلاد (الرياض)

أصبح البرتغالي روبن نيفيز، لاعب خط وسط الهلال، جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة بعد تأكد سلامته من الآلام التي اشتكى منها عقب مواجهة ضمك.

وشارك نيفيز بصورة طبيعة في تدريبات الهلال أمس الخميس، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية سلامته وجاهزيته الطبية للمشاركة في المباريات.

موعد مباراة الهلال والحزم

ويخوض الهلال مباراته المقبلة في الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي أمام الحزم. ويحل الهلال ضيفًا على الحزم في التاسعة من مساء غد السبت الموافق الثاني من مايو.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

