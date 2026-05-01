نيابةً عن سمو وزير الدفاع.. نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة الـ (39) من طلبة كلية الملك فهد البحرية

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الـ (39) من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، وقائد كلية الملك فهد البحرية المكلّف اللواء البحري الركن ياسر بن علي النمير.
وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، وبُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك فهد البحرية كلمة رحب فيها بسموه وأعرب عن شكره وتقديره لتشريفه حفل تخريج طلبة الكلية.
وأوضح أن الدفعة تضم خريجين من القوات البحرية، وحرس الحدود، والقوات الخاصة للأمن البيئي إلى جانب خريجين من مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية جيبوتي.
عقب ذلك سُلّمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، وأُعلنت النتائج، ثم كرم سمو نائب وزير الدفاع المتفوقين، وتسلَّم سموه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.
بعد ذلك، تقلَّد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية لسموه مع الخريجين، ثم اختُتم الحفل بالسلام الملكي.
