مشاركة واسعة في “ماراثون الجاكاراندا” بأبها 

انطلقت اليوم فعاليات “ماراثون الجاكاراندا” في شارع الفن بمدينة أبها، بتنظيم فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، وبمشاركة جامعة الملك خالد وهيئة تطوير منطقة عسير، وذلك ضمن البرامج الرياضية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم النشاط البدني لدى أفراد المجتمع.
وسجّل الماراثون في يومه الأول حضورًا لافتًا، بمشاركة أكثر من (1500) مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار، إذ اشتمل على سباق “الجاكاراندا للأطفال”، ومسابقة “المشي العائلي” لمسافة (2) كلم، وسط أجواء حماسية وتفاعلية تعكس تنامي الوعي بأهمية الرياضة في الحياة اليومية.
وتُستكمل فعاليات الماراثون غدًا عبر مسارات 10 كلم و21 كلم، إلى جانب مسار 50 كلم للعدّائين، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع.
