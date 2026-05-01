مدرب القادسية: سنخوض مواجهة النصر بروح جماعية

أكد مدرب القادسية بريندان رودجرز جاهزية فريقه لمواجهة النصر في الجولة 31 من دوري روشن السعودي، مشددًا على أن الفريق يدخل اللقاء بروح عالية ورغبة في تقديم أداء قوي أمام متصدر الترتيب.
وأوضح رودجرز خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أنه متحمس لهذه المواجهة، خاصة بعد الأداء في الجولة الماضية، قائلاً: “نحن نعلم أننا سنواجه متصدر الدوري، فريق يملك لاعبين قادرين على صناعة الفارق بشكل فردي، لكننا مستعدون للتحدي.”
وفيما يتعلق بالغيابات المحتملة، أشار المدرب إلى أن الباب سيكون مفتوحًا أمام جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم، مضيفًا: “كما حدث في المباراة السابقة، ستكون فرصة مهمة لبعض اللاعبين للمشاركة. لم نحسم التشكيلة النهائية بعد، لكن لدينا مجموعة جاهزة قادرة على تقديم الإضافة في أي وقت.”
واستشهد رودجرز بأمثلة من لاعبيه، مؤكدًا قوة دكة البدلاء، قائلاً: “رأينا عبدالله آل سالم يؤكد أن لدينا لاعبين لديهم رغبة كبيرة في المشاركة والتأثير. نظامنا واضح، وكل من يشارك يعرف دوره جيدًا.”
كما استعاد المدرب بعض تفاصيل مواجهاته السابقة أمام النصر، موضحًا أهمية الأداء الجماعي: “في أول مواجهة لي أمام النصر، لم يشارك مصعب، بينما قدم علي هزازي مستوى مميزًا. بالنسبة لنا، لا يهم اسم المنافس، بل الأهم هو تقديم كرة قدم عالية الجودة والقتال حتى النهاية.”
وحول “سلاح” الفريق في هذه المواجهة، شدد رودجرز على الجانب الجماعي، قائلاً: “سلاحنا الحقيقي هو الفريق نفسه، الانضباط والالتزام. نريد أن نظهر بالشراسة ذاتها التي بدأنا بها الموسم، وأن نقاتل من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة.”
وفي حديثه عن دافعية اللاعبين بعد ضمان المشاركة في أكثر من بطولة، أوضح: “منذ قدومي في ديسمبر، كان الهدف واضحًا: ألا ينتهي موسمنا إلا ضد الاتحاد. لدينا فرصة لإنهاء الموسم في مركز أفضل، وهذا يتطلب أداءً قويًا وثابتًا.”
واختتم رودجرز تصريحاته بالتأكيد على أسلوب فريقه في اللقاء: “هدفنا هو جعل المباراة صعبة على الخصم، صناعة الفرص والتسجيل، وهذه هي الطريقة التي سنخوض بها المواجهة.”
