“كدانة” تستقبل حجاج الموسم في 45 ألف خيمة

البلاد (مكة المكرمة)
تستعدّ شركة “كدانة” للتنمية والتطوير، لاستقبال حجاج موسم حج 1447هـ، من خلال تجهيز منظومة متكاملة لإسكان الحجاج في مشعر منى، تشمل أكثر من 45 ألف خيمة موزعة على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع، بما يضمن توفير بيئة منظمة وآمنة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن.
وتعتمد الشركة على بنية تحتية متطورة داخل المشاعر المقدسة، حيث تم تشغيل 74 سلماً كهربائياً، وإنشاء 340 سلماً إضافياً، إلى جانب نشر 682 كاميرا مراقبة، وأكثر من 74 ألف وحدة إنارة، و456 جهاز تكييف، بهدف تحسين تجربة الحجاج وتعزيز مستويات السلامة والراحة.