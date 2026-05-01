“كدانة” تستقبل حجاج الموسم في 45 ألف خيمة

البلاد (مكة المكرمة)

تستعدّ شركة “كدانة” للتنمية والتطوير، لاستقبال حجاج موسم حج 1447هـ، من خلال تجهيز منظومة متكاملة لإسكان الحجاج في مشعر منى، تشمل أكثر من 45 ألف خيمة موزعة على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع، بما يضمن توفير بيئة منظمة وآمنة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن.

وتعتمد الشركة على بنية تحتية متطورة داخل المشاعر المقدسة، حيث تم تشغيل 74 سلماً كهربائياً، وإنشاء 340 سلماً إضافياً، إلى جانب نشر 682 كاميرا مراقبة، وأكثر من 74 ألف وحدة إنارة، و456 جهاز تكييف، بهدف تحسين تجربة الحجاج وتعزيز مستويات السلامة والراحة.

كما تشمل الاستعدادات منظومة متكاملة للسقيا والنظافة تضم أكثر من 6000 عمود رشاش، و5 محطات تشغيل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 متر مكعب في الساعة، إلى جانب أكثر من 25 ألف صنبور مياه، فضلاً عن تشغيل 195 مركز صيانة ميدانيًا، و3000 فني.

وفي جانب الخدمات الأساسية، وفّرت كدانة أكثر من 3400 مجمع دورات مياه، و212 وحدة متنقلة، مع تعقيم أكثر من 520 خزان مياه، ودعم العمليات بأكثر من 2500 كادر نظافة، بما يعكس جاهزية عالية لإدارة الأعداد الكبيرة من الحجاج بكفاءة تشغيلية متقدمة.