سمو ولي العهد يعزّي رئيس مجلس الوزراء المصري في وفاة والده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية في وفاة والده.
وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة والدكم اللواء كمال مدبولي- رحمه الله- ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
