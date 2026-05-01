رافينيا يقترب من دوري روشن

كشفت تقارير إسبانية، أبرزها صحيفة سبورت، عن مستجدات تتعلق بمستقبل النجم البرازيلي رافينيا مع برشلونة، في ظل تزايد الاهتمام بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة، في تقرير حمل عنوان: “برشلونة لا يريد بيع رافينيا لكن العروض السعودية تطرق بابه”، إلى موقف إدارة النادي الحاسم من هذه المسألة.
وأكدت المصادر أن برشلونة لا يضع خيار بيع رافينيا ضمن خططه الحالية؛ نظرًا لدوره المحوري داخل الفريق، سواء من الناحية الفنية أو القيادية، حيث يُعد من الركائز الأساسية في مشروع المدرب هانسي فليك.
ورغم ذلك، قد تفرض الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي سيناريوهات مختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود عروض قد تصل قيمتها إلى نحو 90 مليون يورو، وهو مبلغ قد يدفع الإدارة لإعادة النظر في موقفها بحثًا عن دعم مالي.
