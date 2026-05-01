حرس الحدود يستقبل ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي

المحلياتحرس الحدود يستقبل ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1447 هـ 1 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ عبر ميناء جدة الإسلامي، في إطار خدمات أمنية وميدانية متكاملة. تأتي هذه الجهود ضمن مهام حرس الحدود في المنافذ البرية والبحرية، لتحقيق انسيابية الدخول، وتقديم الإرشاد والتوجيه، وتسهيل إجراءات وصول ضيوف الرحمن، بما يعزز سلامتهم ووصولهم بيسر وطمأنينة.