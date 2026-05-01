جدة جاهزة لاحتضان بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا “2026 السعودية”

البلاد (جدة)
تواصل اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 في السعودية تحضيراتها لاستضافة بطولة كأس آسيا تحت (17) عامًا “2026 السعودية”، التي تحتضنها مدينة جدة خلال الفترة من (5 إلى 22) مايو الجاري، بمشاركة (16) منتخبًا آسيويًا.
وتُستكمل الاستعدادات في مدينة الملك عبدالله الرياضية، لإقامة جميع المباريات على الملاعب الرديفة، وفق نظام “الموقع الواحد” الذي يعتمده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة الجماهير طوال فترة البطولة.
ووُزعت المنتخبات على أربع مجموعات، ويخوض المنتخب السعودي، مستضيف البطولة والمتوّج باللقب عامي 1985 و1988، منافسات المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات طاجيكستان وتايلاند وميانمار، وفي المجموعة الثانية، يتنافس منتخب اليابان مع إندونيسيا والصين وقطر على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، وتضم المجموعة الثالثة كوريا الجنوبية واليمن وفيتنام والإمارات، بينما تشهد المجموعة الرابعة مواجهة قوية بين أوزبكستان (حامل اللقب) وأستراليا والهند، في صراع على بلوغ الأدوار الإقصائية.
وتحمل البطولة أهمية إضافية، إذ تُعد محطة تأهيلية إلى كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، ما يزيد من حدة التنافس بين المنتخبات المشاركة.
وتتابع اللجنة المحلية المنظمة ترتيبات النقل، وتسهيلات دخول المنتخبات، وبرامج التدريب، والجوانب الفنية والتقنية، وفق الجدول الزمني المعتمد لضمان تنظيم البطولة بأعلى مستوى.