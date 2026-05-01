جامعة جدة تنظم ملتقى الخريجين الثاني الأحد المقبل

برعاية رئيس جامعة جدة، تنطلق يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026 فعاليات ملتقى الخريجين الثاني، الذي تنظمه الجامعة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التواصل مع خريجيها، ودعم مساراتهم المهنية، وتفعيل دورهم كشركاء في التنمية وبناء المجتمع المعرفي.

ويأتي تنظيم الملتقى في نسخته الثانية متسقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، وتمكين الشباب، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، بما يرسخ دور الجامعة كمؤسسة تعليمية داعمة لمسارات التنمية الوطنية.

ويتضمن الملتقى برامج تدريبية متخصصة في التخطيط المهني يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، بهدف تزويد الخريجين بالمعارف والمهارات التي تعزز جاهزيتهم للفرص الوظيفية المستقبلية. كما يشمل الملتقى جلسات حوارية يشارك فيها عدد من خريجي الجامعة بقصص نجاح ملهمة، تسلط الضوء على تجاربهم المهنية ومساراتهم العملية، وتقدم نماذج محفزة للطلبة والخريجين.

وفي هذا الإطار، تدعو جامعة جدة جميع خريجيها للمشاركة في فعاليات الملتقى وحضور برامجه المتنوعة، تأكيدًا على دورهم الحيوي في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز حضورها في المجتمع.

ويؤكد الملتقى التزام جامعة جدة بدورها في إعداد جيل مؤهل وقادر على الإسهام في تحقيق تطلعات الوطن، من خلال تمكين خريجيها ودعم حضورهم في سوق العمل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.