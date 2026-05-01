“بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026”.. رحلة فنية عابرة للثقافات في قلب حي جاكس

العنود الاسمري (الدرعية)

تحتضن مؤسسة بينالي الدرعية فعاليات بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026 في دورته الثالثة، خلال الفترة من 30 يناير حتى 2 مايو 2026، وذلك في حي جاكس، بمشاركة واسعة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

تأتي هذه الدورة تحت عنوان “في الحِلّ والترحال”، مستلهمة من حركات الهجرة والتنقل التي شكّلت عبر التاريخ جسورًا للتواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب، حيث يستكشف البينالي مفاهيم الحركة والتغير من خلال ممارسات فنية معاصرة تعكس التحولات الاجتماعية والبيئية في العالم.

ويُقام البينالي بإشراف المديرين الفنيين نورا رازِيان وصبيح أحمد، حيث يقدمان رؤية فنية تجمع بين الخيال والإبداع كوسيلة لرسم آفاق جديدة، عبر أعمال تستلهم من القصص والذاكرة والإيقاعات المرتبطة بحركة الإنسان عبر الزمن والمكان.

ويشارك في هذه الدورة أكثر من 70 فنانًا من مختلف دول العالم، تتنوع أعمالهم بين الفنون البصرية، والعروض الأدائية، والأفلام، والعمارة، والأعمال البحثية، لتلتقي جميعها في تجربة فنية متكاملة داخل حي جاكس، الذي يُعد مركزًا حيويًا يحتضن التفاعل بين الفنانين والجمهور.

ويعمل البينالي على خلق فضاءات تفاعلية تجمع الفنانين والموسيقيين والمعماريين والكتّاب، بما يسهم في تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الخبرات، إلى جانب تقديم تجربة غنية تتيح للزوار استكشاف تقاطعات الفنون المختلفة وتأثيرها على تشكيل الوعي المعاصر.

وفي هذا السياق، طُرح سؤال على منظمي البينالي:

كيف يترجم عنوان “في الحِلّ والترحال” إلى تجربة فعلية يعيشها الزائر داخل البينالي؟

وأوضح المنظمون أن “التجربة صُممت كرحلة متعددة المستويات، حيث ينتقل الزائر بين أعمال تستحضر مفاهيم الحركة والهجرة والذاكرة، من خلال الصوت والصورة والأداء، بما يخلق حالة تفاعل حيّة تعكس تنوع التجارب الإنسانية وتقاطعاتها”.

ويؤكد “بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026” مكانة الدرعية كوجهة عالمية للفنون والثقافة، عبر تقديم منصة إبداعية تسهم في تعزيز الحوار الفني، وترسيخ دور الفن كوسيلة لفهم التحولات التي يشهدها العالم اليوم.