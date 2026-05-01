بختام الجولة 30.. النصر يعزز صدارته.. والهلال يواصل الضغط

البلادا (لرياض)
اختتمت أمس الخميس، منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بعد ثلاثة أيام حافلة بالإثارة والندية، شهدت استمرار الصراع على الصدارة، واشتداد المنافسة في مراكز الوسط، إلى جانب احتدام معركة البقاء مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.
وشهدت الجولة تأكيد النصر أحقيته بصدارة الترتيب، بعدما خرج منتصرًا من قمة مباريات الجولة أمام الأهلي، وواصل الهلال ضغطه المباشر على المتصدر، محافظًا على آماله في المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.
ففي أبرز مواجهات الجولة، نجح النصر في تحقيق فوز ثمين على الأهلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك بالرياض، وسط حضور جماهيري كبير عكس أهمية المواجهة بين الفريقين.
من جانبه، واصل الهلال ضغطه المباشر على الصدارة بعد فوزه على ضمك بهدف دون رد، على ملعب المملكة أرينا بالرياض.
وافتتحت الجولة بتعادل الشباب والفتح بهدف لمثله على ملعب إس اتش جي أرينا بالرياض، وانتهت مواجهة نيوم والحزم بالتعادل الإيجابي 1 – 1 على إستاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.
وفي الدمام، حقق الخليج فوزًا مهمًا على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل القادسية أحد أكبر انتصارات الجولة بفوزه العريض على الرياض برباعية نظيفة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، وعاد الاتحاد بانتصار مهم خارج أرضه على التعاون بهدفين دون رد في بريدة، في حين تفوق الاتفاق على الأخدود بنتيجة 3 – 1 في نجران.
واختتمت مباريات الجولة بتعادل الخلود والفيحاء بهدف لكل منهما على ملعب نادي الحزم بالرس.
ومع نهاية منافسات الجولة الـ30، واصل النصر صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة، يليه الهلال ثانيًا بـ71 نقطة مع مباراة مؤجلة، ثم الأهلي ثالثًا بـ66 نقطة مع مباراة مؤجلة، والقادسية رابعًا بـ65 نقطة، والتعاون خامسًا بـ49 نقطة.
وجاء الاتحاد سادسًا بـ48 نقطة مع مباراة مؤجلة، ثم الاتفاق سابعًا بـ45 نقطة، ونيوم ثامنًا بـ40 نقطة، والحزم تاسعًا بـ38 نقطة، والفيحاء عاشرًا بـ35 نقطة.
وحل الخليج في المركز الحادي عشر بـ34 نقطة مع مباراة مؤجلة، والشباب الثاني عشر بـ32 نقطة مع مباراة مؤجلة، والفتح الثالث عشر بالرصيد ذاته مع مباراة مؤجلة، ثم الخلود الرابع عشر بـ30 نقطة، وضمك الخامس عشر بـ26 نقطة.
وفي مراكز الهبوط، جاء الرياض السادس عشر بـ23 نقطة، والأخدود السابع عشر بـ16 نقطة، ويقبع النجمة في المركز الثامن عشر والأخير بـ11 نقطة.