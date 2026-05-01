الرئيسية
/
/
/
/
/
“النقل” تتيح الاعتراض على المخالفات المرصودة قبل نوفمبر 2024
المحليات

“النقل” تتيح الاعتراض على المخالفات المرصودة قبل نوفمبر 2024

صحيفة البلاد       15 / ذو القعدة / 1447 هـ       1 مايو 2026

البلاد (جدة)

أعلنت الهيئة العامة للنقل إتاحة الاعتراض على المخالفات المرصودة قبل 1 نوفمبر 2024 خلال 60 يومًا، وذلك اعتبارًا من اليوم (الجمعة)، ولمدة 60 يومًا.

وأبانت الهيئة أن القرار يشمل جميع المخالفات غير المسددة والتي يسبق تاريخ رصدها 2024/11/1، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك تمكين المستفيدين من ممارسة حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية، وتعزيز الشفافية في معالجة المخالفات، ورفع مستوى العدالة وكفاءة الإجراءات النظامية.

وبينت الهيئة ضوابط الاعتراض، ومنها أن يتم النظر في الطلبات بعد التحقق منها، والالتزام بالمدة المحددة شرط لقبول الاعتراض، داعية إلى تقديم الاعتراض عبر المنصة الإلكترونية للاعتراضات.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *