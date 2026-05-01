“النقل” تتيح الاعتراض على المخالفات المرصودة قبل نوفمبر 2024

أعلنت الهيئة العامة للنقل إتاحة الاعتراض على المخالفات المرصودة قبل 1 نوفمبر 2024 خلال 60 يومًا، وذلك اعتبارًا من اليوم (الجمعة)، ولمدة 60 يومًا.

وأبانت الهيئة أن القرار يشمل جميع المخالفات غير المسددة والتي يسبق تاريخ رصدها 2024/11/1، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك تمكين المستفيدين من ممارسة حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية، وتعزيز الشفافية في معالجة المخالفات، ورفع مستوى العدالة وكفاءة الإجراءات النظامية.

وبينت الهيئة ضوابط الاعتراض، ومنها أن يتم النظر في الطلبات بعد التحقق منها، والالتزام بالمدة المحددة شرط لقبول الاعتراض، داعية إلى تقديم الاعتراض عبر المنصة الإلكترونية للاعتراضات.