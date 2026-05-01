“الكاونتر المتنقل” ييسر إجراءات ضيوف الرحمن ضمن مبادرة “طريق مكة” في منفذ دكا ببنغلاديش

واس (دكا)
أسهم “الكاونتر المتنقل” لفريق عمل مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خدمة ضيوف الرحمن، في تسهيل إجراءات الحجاج بمنفذ مطار شاه جلال الدولي في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك للدخول إلى المملكة بكل يسر وسهولة.
وتقوم المديرية العامة للجوازات من خلال الكاونتر المتنقل في مختلف المنافذ الدولية في تسهيل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، وذلك من خلال (17) منفذًا دوليًا يمثلون عدد (10) تعمل فيها مبادرة طريق مكة في عامها الثامن منذ انطلاق المبادرة عام 2017م.
ويوظف “الكاونتر المتنقل” أحدث التقنيات العاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية وتيسير رحلة الحج، ويعمل “الكاونتر المتنقل”على إنهاء كافة إجراءات الحجاج من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أخذ الخصائص الحيوية والتقاط صورة الوجه وقراءة بيانات جوازات السفر بشكل سلس وسريع دون انتظار.
وتقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دعمها التقني للمبادرة والتي تأتي امتدادًا لـ النهج الراسخ الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمامًا بالغًا لرعاية حجاج بيت الله الحرام، والارتقاء بخدمات الحج المقدمة إليهم، حيث يعمل فريق عمل مبادرة طريق مكة في تيسير مغادرة الحجاج من صالات المبادرة في مطارات بلدانهم في كل من: المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، ولأول مرة جمهورية السنغال وبروناي دار السلام.
وتعمل “سدايا” عبر المبادرة على تطوير أنظمتها التقنية، بما يواكب الأعداد المتزايدة للحجاج، ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تعتمد على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والذي يُجسد التزامها المستمر بتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، والسعي للاستفادة من التقنيات المتقدمة لدعم المبادرة وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءًا من استقبالهم مرورًا بوصولهم لمطارات المملكة حتى عودتهم لدولهم بكل يسرٍ وسهولة وطمأنينة.
