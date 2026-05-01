“الجيومكانية” تختتم مشاركتها في اجتماع المنظمة الدولية للمسح البحري IHO بموناكو

البلاد (موناكو)
اختتمت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، مشاركتها في الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للمسح البحري (IHO) إلى جانب مشاركتها بجناح في المعرض المصاحب المنعقد في إمارة موناكو.
واستعرضت الهيئة خلال الجناح أبرز منتجات ومخرجات أعمال المسح البحري، وفي مقدمتها الخرائط الملاحية الإلكترونية الحديثة، وما يرتبط بها من بيانات تسهم في دعم السلامة البحرية وتعزيز البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية.
وقدّمت المملكة، بصفتها رئيسًا للجنة الإقليمية الهيدروغرافية (ROPME)، إيجازًا حول أبرز إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، ضمن أعمال الاجتماع.
وتُوّجت مشاركة المملكة بتحقيق المركز الثالث عالميًا في تقييم أجنحة الدول المشاركة في المعرض المصاحب، تأكيدًا لجودة المحتوى المعروض وكفاءة المخرجات الجيومكانية السعودية.
