الرياضة

الجامعة السعودية الإلكترونية تتوج بدوري الجامعات للرياضات الإلكترونية

صحيفة البلاد       15 / ذو القعدة / 1447 هـ       1 مايو 2026
البلاد (الرياض)
حققت الجامعة السعودية الإلكترونية المركز الأول في مجال الرياضات الإلكترونية، بعد فوز فريقها ببطولة لعبة League of Legends ضمن دوري الجامعات للرياضات الإلكترونية على مستوى جامعات المملكة، وذلك تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات الجامعية، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
وجاء تتويج الفريق بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جامعة الملك عبدالعزيز بنتيجة (3 – 2) في لقاء اتسم بالإثارة والتنافس، وعكس المستوى المتقدم للفرق المشاركة.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من طلاب الجامعات، تأهل منهم نحو (60) طالبًا إلى الأدوار النهائية، فيما مثّل الجامعة فريق من كلية الحوسبة والمعلوماتية ضم: ريان الدوسري، يوسف المحمدي، حمد الرشود، محمد خالد علي، وعبدالله الشيخي.
وهنّأ رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتور محمد بن مرضي، الطلبة الفائزين، مشيدًا بهذا الإنجاز الذي يعكس تميّز طلبة الجامعة، مؤكدًا استمرار دعمهم وتمكينهم للمنافسة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد ما يتمتع به طلبة الجامعة من كفاءة عالية وقدرة على تحقيق النجاحات في المجالات التقنية الحديثة، ومنها الرياضات الإلكترونية.
ويأتي هذا التتويج ليؤكد الحضور المتنامي للجامعة في المنافسات الجامعية، ويعكس مستوى التميز الذي يحققه طلابها على مستوى المملكة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *