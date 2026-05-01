البحرين تعرب عن رفضها لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

صحيفة البلاد       1 مايو 2026

 

واس (المنامة)
أعربت مملكة البحرين عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تمثل تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية للبحرين، وانتهاكًا واضحًا لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ورفضت وزارة الخارجية البحرينية -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- بشكل قاطع الادعاءات الإيرانية التي تفتقر إلى المصداقية، مؤكدة أن محاولة تصوير الإجراءات القانونية والسيادية على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان إنما تمثل تسييسًا مرفوضًا وتضليلًا متعمدًا للحقائق.
وأشارت إلى أنها تراقب هذا السلوك المؤسف الذي تقوم به إيران وبشكل متواصل على مر العقود، مشددة على أن مثل هذا التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يقوض أمنها واستقرارها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ علاقات حسن الجوار.
وأكدت الخارجية البحرينية مجددًا ضرورة التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ووقف سياساتها التصعيدية وتصريحاتها غير المسؤولة، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.
