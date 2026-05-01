الاتحاد السعودي لكرة القدم يدعم ترشح إنفانتينو لفترة رئاسية جديدة للفيفا

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، دعم الاتحاد السعودي الكامل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عقب إعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة حتى عام 2031، وذلك خلال اجتماع مجلس FIFA الـ76 الذي عقد اليوم الخميس في مدينة فانكوفر الكندية.

وأكد المسحل أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من قناعة الاتحاد السعودي لكرة القدم بأهمية استمرارية العمل المؤسسي في تطوير كرة القدم على المستوى الدولي، والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من مكتسبات، أسهمت في تعزيز نمو اللعبة وتوسيع نطاق انتشارها.

وأشار المسحل إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بما يدعم الاتحادات الوطنية، ويعزز من فرص التطوير والاستدامة، ويرتقي بمنظومة كرة القدم عالميًا.