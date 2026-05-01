الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية في الدوري المصري

محمود العوضي (جدة)
اكتسح فريق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات مجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، ليؤكد الأهلي تفوقه في قمة الكرة المصرية.
نجح الأهلي في ترجمة أفضليته في الشوط الأول إلى هدف أول في الدقيقة 17، عندما ارتقى أشرف بن شرقي لعرضية متقنة وحولها برأسه داخل الشباك، مانحًا التقدم لفريقه.
ولم ينتظر الأهلي كثيرًا لتعزيز النتيجة، حيث أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 32، مستفيدًا من تمريرة مميزة من بن شرقي، الذي واصل تألقه في اللقاء.
مع بداية الشوط الثاني، حصل الزمالك على فرصة ذهبية للعودة في المباراة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 53، لكن الحارس مصطفى شوبير تألق وتصدى ببراعة لتسديدة حسام عبد المجيد، ليحافظ على نظافة شباكه ويُبقي فريقه في المقدمة.
شهدت المباراة إهدار ركلة جزاء أخرى، وهذه المرة لصالح الأهلي في الدقيقة 67، حيث فشل محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الثالث.
ورغم ذلك، عاد أشرف بن شرقي ليؤكد تفوق الأهلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 74، بعد تمريرة ساحرة من إمام عاشور، مختتمًا ثلاثية فريقه ورافعًا رصيده الشخصي إلى هدفين في اللقاء.
بهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة ليحتل المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة، متساويًا مع بيراميدز، في صراع مشتعل على اللقب
جووووووول.. المارد الأحمر يشعل القمة 👌🔴
بن شرقي يفتتح التسجيل للأهلي برأسية قوية.. بعد عرضية مميزة من طاهر ⚽
صديق الأمس منافس اليوم يضيف الهدف الثالث للأهلي بمهارة مميزة 👌🦅
بن شرقي يواصل التألق أمام الزمالك ⚽
