الأخضر يواجه السنغال ودياً ضمن برنامج الإعداد لمونديال 2026

البلاد (جدة)

تقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته الودية ضمن معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية، والمقام خلال الفترة من 25 مايو وحتى 11 يونيو المقبل، وذلك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، والذي يجري تنفيذه ضمن برنامج فني متكامل.

وسيلاقي “الأخضر” منتخب السنغال وديًا في تمام الساعة السادسة مساء يوم 9 يونيو المقبل، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي هذه المباراة الودية ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026™ والذي يتضمنه كذلك مواجهة منتخب الإكوادور وديًا يوم السبت 30 مايو الجاري.

يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.