أمير المدينة المنورة وأمراء ووزراء يواسون أسرة القصبي

صحيفة البلاد       15 / ذو القعدة / 1447 هـ       1 مايو 2026

 

خالد بن مرضاح (جدة)

قدم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير بندر بن فيصل بن بندر مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير بندر بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن ماجد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والوزراء والمسؤولين والأعيان ورجال الأعمال، واجب العزاء لأسرة القصبي في وفاة منى بنت عبد الله القصبي، التي انتقلت إلى رحمة الله- تعالى- الاثنين الماضي، وتمت الصلاة عليها بالمسجد الحرام، ووري جثمانها الثرى بمقبرة المعلاة.

واستقبلت أسرة الفقيدة العزاء للرجال في منزل عبدالله القصبي- رحمه الله- وللنساء في منزل أخت الفقيدة مي القصبي.

(البلاد) التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

وزير الحرس الوطني معزيًا الوزير ماجد القصبي

 

الأمير بندر بن فيصل بن بندر يعزي القصبي

 

وزير الرياضة معزيًا أسرة القصبي

 

 

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

