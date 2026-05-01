الحنفوش يعلن قائمة أخضر تحت 17 لكأس آسيا

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم الخميس تدريباته استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران الاستحواذ على الكرة، وأعقبه مران تكتيكي.

من جهة أخرى أعلن المدرب الوطني أحمد الحنفوش قائمة لاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عامًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا.
وضمّت القائمة (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالله الماس، مساعد الشمري، موسى آل عيد، جواد الهاشم، علي اليحيى، نواف الهويري، أحمد اسحاق، عبدالرحمن المامي، مروان اليامي، عمار ميمني، زيد البوري، خالد شراحيلي، حسن العكروش، عبدالله الباتلي، تميم سراج، حمد الشمري، علي عوض، علي المكي، يحيى سعيد، عبدالله الدوسري، علي الشمراني، فيصل علاء، فارس بوشقراء.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والتي تضمّ إلى جانبه منتخبات طاجيكستان، وتايلاند، وميانمار.

