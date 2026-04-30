8 مواهب من أكاديمية مهد يشاركون في بطولة أوقيانوسيا الدولية للجودو بأستراليا

تخوض أكاديمية مهد الرياضية تجربة دولية جديدة عبر مشاركتها في بطولة أوقيانوسيا الدولية للجودو، التي تستضيفها مدينة ماندورا الأسترالية خلال الفترة من (30 أبريل إلى 5 مايو) 2026، بمشاركة ثمانية من نخبة مواهب الأكاديمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور السعودي في المحافل الدولية، وصقل اللاعبين الواعدين من خلال الاحتكاك المباشر مع مدارس عالمية في اللعبة.
وتأتي المشاركة ضمن برامج الأكاديمية الهادفة إلى تطوير المستوى الفني والتنافسي للاعبين، من خلال خوض بطولات عالية المستوى تمنح المواهب الناشئة خبرات ميدانية نوعية، تسهم في إعدادهم للمنافسات القارية والعالمية مستقبلًا.
ويمتد برنامج المشاركة على مدار ستة أيام، حيث تسعى أكاديمية مهد من خلال هذه التجربة إلى تطوير المهارات الفنية والتكتيكية للاعبين، وتنمية جاهزيتهم التنافسية، وتعزيز خبراتهم الدولية وبناء شخصياتهم الرياضية في بيئة احترافية تسهم في إعدادهم للمنافسات المستقبلية.
وتشارك الأكاديمية في البطولة بثماني مواهب تمثل مختلف الفئات العمرية، تضم عبدالمجيد الخلف مواليد 2008، عبد الله الوداعي مواليد 2009، محمد الأنصاري مواليد 2011، خالد الشمري مواليد 2010، إلى جانب ميرال خان مواليد 2011، ولولوة العلياني مواليد 2009، دانة الزهراني مواليد 2011، فجر إبراهيم مواليد 2010، في قائمة تعكس تنوع المواهب الواعدة التي تعمل الأكاديمية على إعدادها وفق مسار طويل الأمد.
وتجسد المشاركة استمرار جهود أكاديمية مهد في الاستثمار بالمواهب الوطنية، وتوسيع نطاق حضورها في البطولات الدولية، ضمن رؤية تستهدف صناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل المملكة ورفع رايتها في مختلف المحافل الرياضية.
