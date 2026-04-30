16 ألف تصريح للحمولات الاستثنائية على الطرق خلال 3 أشهر

البلاد (جدة)

أعلنت الهيئة العامة للطرق إصدار أكثر من 16 ألف تصريح لتنظيم حركة الحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني في المملكة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026.

وأوضحت الهيئة أن التصاريح شملت 15,297 تصريح مخصص لنقل الحمولات الاستثنائية، بإجمالي أطوال رحلات تجاوزت 7.2 مليون كيلومتر، إلى جانب إصدار 767 تصريحًا لأعمال الحفر بأطوال تجاوزت 1,960 كيلومتر، إضافة إلى 26 تصريحًا لتمديد أعمال الحفر.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز سلامة الطرق، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتنظيم قطاع الطرق وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن الخدمات تُقدَّم عبر قنوات رقمية تسهّل على المستفيدين الحصول على التصاريح إلكترونيًا.

وبيّنت الهيئة أن الحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة، التي تتجاوز الأوزان أو الأبعاد القياسية المعتمدة في السعودية، تستوجب استخراج تصاريح خاصة، مع التحقق من الالتزام عبر محطات الوزن المنتشرة على شبكة الطرق.

وأشارت إلى أن نقل المعدات الثقيلة من أبرز الحالات التي تتطلب تصاريح استثنائية، مع تحديد أوقات معينة لسير هذه الحمولات للحد من المخاطر المحتملة، خصوصًا أثناء الظروف الجوية غير المناسبة أو خلال فترات الليل والعطل الرسمية.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتحقيق مستهدفات قطاع الطرق، ورفع تصنيف جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، بما يدعم منظومة الخدمات اللوجستية الوطنية.