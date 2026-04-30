وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية فرنسا

صحيفة البلاد      14 / ذو القعدة / 1447 هـ      30 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم في الرياض، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الخارجية، وصاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان مستشار سمو وزير الخارجية للشأن اللبناني، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد.

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

