هيئة النقل تستقبل وفدًا من وزارة النقل السورية لبحث تعزيز التعاون في النقل البري

صحيفة البلاد      14 / ذو القعدة / 1447 هـ      30 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)
استقبل نائب الرئيس لقطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل المهندس عبدالمجيد بن موسى الطاسان، في مقر الهيئة بالرياض، معاون وزير النقل في الجمهورية العربية السورية محمد عمر رحال, والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع النقل البري، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تطوير المنظومة ورفع كفاءتها.
وأكد الجانبان أهمية تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين، واستمرار التنسيق المشترك بما يدعم انسيابية النقل البري، ويعزز تكامل سلاسل الإمداد.
ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الثنائية بين المملكة وسوريا، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، بما يدعم نمو حركة النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

