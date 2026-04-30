هيئة النقل تستقبل وفدًا من وزارة النقل السورية لبحث تعزيز التعاون في النقل البري

البلاد (الرياض)
استقبل نائب الرئيس لقطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل المهندس عبدالمجيد بن موسى الطاسان، في مقر الهيئة بالرياض، معاون وزير النقل في الجمهورية العربية السورية محمد عمر رحال, والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع النقل البري، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تطوير المنظومة ورفع كفاءتها.
وأكد الجانبان أهمية تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين، واستمرار التنسيق المشترك بما يدعم انسيابية النقل البري، ويعزز تكامل سلاسل الإمداد.
ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الثنائية بين المملكة وسوريا، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، بما يدعم نمو حركة النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين.