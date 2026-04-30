نمو الناتج المحلي 2.8% في الربع الأول 2026

البلاد (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وذلك وفقًا للتقديرات السريعة. وأوضحت أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، كما سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 2.3%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5% على أساس سنوي. وأبانت أنه فيما يتعلق بالمساهمة في معدل النمو، كانت الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر بواقع 1.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية بمساهمة قدرها 0.7 نقطة مئوية، ثم الأنشطة الحكومية بـ0.3 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات بـ0.2 نقطة مئوية. وعلى أساس فصلي معدل موسميًا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الرابع من 2025، نتيجة تراجع الأنشطة الحكومية والأنشطة النفطية بنسبة 7.2%، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 0.8%، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.2%. وأشارت البيانات إلى أن الانكماش الفصلي جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بالمساهمة السلبية للأنشطة النفطية التي بلغت 1.7 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بمساهمات إيجابية بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، فيما كان تأثير صافي الضرائب في المنتجات بشكل طفيف.