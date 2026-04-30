مسؤول أمريكي: تراجع احتمالات الغزو البري

كشف مسؤول عسكري أمريكي، أن خيار الغزو البري لإيران بات أقل احتمالاً مقارنة بما كان عليه قبل أسابيع، في وقت أكد فيه البيت الأبيض أن المفاوضات مع طهران لا تزال مستمرة، مع التشديد على أن واشنطن“ لن تقبل بصفقة سيئة”، وفق ما نقلته مصادر إعلامية دولية.

وتحتفظ الإدارة الأمريكية- بحسب المسؤول- بعدة خيارات عسكرية تجاه إيران، من بينها تنفيذ غارات جوية، تستهدف قيادات عسكرية وسياسية في طهران، ما يعكس استمرار وجود سيناريوهات تصعيدية رغم تراجع خيار التدخل البري.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر مطلع أن الضغوط الداخلية على الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب تتزايد بشكل كبير، واصفاً إياها بأنها “هائلة”، في ظل الجدل السياسي والعسكري حول مستقبل المواجهة مع إيران.

وأشار المصدر إلى أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار الحالية لإعادة تنظيم قدراتها العسكرية، بما في ذلك استخراج منصات إطلاق صواريخ وذخائر وطائرات مسيّرة كانت قد دُفنت نتيجة الضربات الأميركية والإسرائيلية خلال الأسابيع الأولى من النزاع، وهو ما قد يعيد رفع مستوى التوتر في أي جولة قتال قادمة.

كما أضاف أن الكلفة التكتيكية لاستئناف حرب شاملة أصبحت أعلى مما كانت عليه عند بدء وقف إطلاق النار في 8 أبريل، ما يفرض تعقيدات إضافية على القرار العسكري الأميركي. تأتي هذه التطورات في ظل تراجع آمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد، في وقت كانت فيه الجهود الدبلوماسية تتكثف عبر وساطة إقليمية، حيث زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باكستان مرتين؛ لنقل مقترحات بلاده بشأن تسوية النزاع.