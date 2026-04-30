مركز الملك سلمان يوزع سلالاً وتموراً في 3 دول.. 25 ألف وجبة غذائية ساخنة للمحتاجين في غزة

وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 25,000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها 25,000 فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتندرج تلك الجهود الإنسانية والإغاثية في إطار مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية. كما وزّع مركز الملك سلمان 1.000 كرتون تمر في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 7.258 فردًا، ضمن مبادرة مدد بالسودان للعام 2026م. وكذلك وزّع المركز 400 سلة غذائية على النازحين والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة في بلدتي كورا ومونتي بإقليم سيقو بجمهورية مالي، استفاد منها 2.400 فرد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في مالي للعام 2026م. كما وزّع أمس 625 سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مركز ولاية قندهار بأفغانستان، استفاد منها 3,750 فردًا بواقع 625 أسرة، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان للعام 2026م.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف الدول الشقيقة والصديقة المحتاجة والمتضررة.