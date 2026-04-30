مركز الملك سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء النازحين بمدينة دير البلح في قطاع غزة

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مخيمًا جديدًا في شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لإيواء مئات الأسر التي فقدت مُعيليها، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويتولى المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- الإشراف الكامل على تجهيز المخيم بالاحتياجات الأساسية واستقبال العائلات، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ كرامتهم، وتمنح الأطفال مكانًا مستقرًا بعد شهورٍ طويلة من التشرد والمعاناة.
يذكر أن إنشاء هذا المخيم يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة لحماية الأسر التي فقدت معيليها، خاصة مع استمرار النزوح وتفاقم المخاطر التي تهدد الأطفال والنساء وصعوبة الظروف المعيشية.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لسلسلة من المبادرات التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، والتي تشمل دعم الإيواء وتوزيع المساعدات الغذائية وتشغيل المطبخ المركزي، لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة.
