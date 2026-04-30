محافظ شبوة يشيد بالجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة لبلاده

أشاد محافظ شبوة رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لبلاده، مؤكدًا أن هذه الجهود النوعية أسهمت بشكل فاعل في تعزيز استمرارية الخدمات الأساسية، ودعم مسار التنمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية لبلاده.
جاء ذلك خلال لقائه مديرَ فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري، وعدد من مسؤولي الفرع.
وشهد اللقاء مناقشة شاملة لمجمل الاحتياجات الإنسانية في المحافظة، واستعراض أبرز المشاريع والبرامج الإغاثية الداعمة للفئات الأشد احتياجًا.
وأعرب محافظ شبوة عن تقديره العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- نظير ما يوليانه من اهتمام كبير ودعم متواصل لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن هذه المواقف الأخوية تجسد عمق العلاقات وروح التضامن الإنساني الصادق.
من جانبه، نوه الصيعري بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع السلطة المحلية، الذي يسهم في تذليل التحديات، ويعزز من فاعلية البرامج والمشاريع الإنسانية المقدمة، بما يحقق أهدافها في خدمة السكان والتخفيف من معاناتهم.
