مبادرة “طريق مكة” تسهّل سفر حجاج بنغلاديش للأراضي المقدسة بحلول تقنية

واس (دكا)
يواصل فريق عمل مبادرة “طريق مكة” في العاصمة البنغلاديشية دكا مهامه بكل كفاءة واقتدار ورسم البسمة والبهجة على وجوه حجاج جمهورية بنغلاديش الشعبية, من خلال تسهيل إجراءات دخولهم أراضي المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام 1447هـ، عبر تقنيات متقدمة بكل يسر وسهولة من خلال مطار الملك عبدالعزيز بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وأشاد حجاج بنغلاديش بالجهود التي تبذلها المملكة من خلال مبادرة طريق مكة في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، من خلال حسن الاستقبال لضيوف الرحمن وتسهيل الإجراءات، معربين عن امتنانهم وفخرهم فيما توليه المملكة من جهود في خدمة ضيوف الرحمن.
وتشهد مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تُنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، توسعًا كبيرًا في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في (10) دول عبر (17) منفذًا دوليًا خلال هذا العام 1447هـ، وذلك امتثالًا وامتدادًا للنهج الراسخ الذي توليه القيادة الرشيدة في رعاية حجاج بيت الله الحرام، والارتقاء بخدمات الحج المقدمة إليهم.
وأسهمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في دعم المبادرة تقنيًا، وتوفير أجهزة مدعومة بأحدث التقنيات الرقمية المعززة بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج من صالات المبادرة في مطارات بلدانهم في كل من: المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، وجمهورية السنغال, وبروناي دار السلام.
وأكدت “سدايا” حرصها عبر مبادرة “طريق مكة” على تطوير أنظمتها التقنية، بما يواكب الأعداد المتزايدة للحجاج، ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تعتمد على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.
وتسعى “سدايا” للاستفادة من التقنيات المتقدمة لدعم المبادرة كل عام؛ بهدف تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءًا من استقبالهم مرورًا بوصولهم لمطارات المملكة حتى عودتهم لدولهم بكل يسرٍ وسهولة وطمأنينة، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي جعلت خدمة ضيوف الرحمن أولوية وطنية، عبر تبني أحدث الحلول التقنية، وتقديم خدمات نوعية تعكس مكانة المملكة الإسلامية ودورها الريادي في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
ويتولى الفريق التقني لـ”سدايا” في مبادرة طريق مكة متابعة الأنظمة ومحطات العمل التابعة للمبادرة في (17) منفذًا دوليًا بشكل آلي لتحقيق انسيابية العمليات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني المتواصل، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والتكامل.
وجهّزت “سدايا” محطات العمل المتنقلة خلال المبادرة، إلى جانب تجهيز البنية التحتية التقنية وفق أفضل المواصفات لضمان جاهزية جميع المنافذ في صالات المبادرة بالمطارات التي يغادر منها ضيوف الرحمن، ولضمان سرعة إنهاء مختلف الإجراءات لهم، وفق خطة تشغيلية أعدت لذلك في وقت مبكر.
