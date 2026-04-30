مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع تطلق هويتها الجديدة

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) هويتها الجديدة؛ امتدادًا للتحول المؤسسي الذي تنفذه بوصفه محطةً مفصليةً في مسيرتها، عبر تطوير نموذج عملها وتعزيز توجهاتها الإستراتيجية، بما يواكب الأولويات الوطنية في تنمية القدرات البشرية والبحث والتطوير والابتكار.
وتستند الهوية الجديدة إلى عناصر مستلهمة من ختم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-؛ تأكيدًا لعمقها الوطني وامتدادها التأسيسي، وربطًا بين هذا الإرث ورسالة “موهبة” في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، ورعاية الابتكار، وتعزيز أثرها الوطني المستدام.
وأكدت “موهبة” أن ما تحقق من نقلات نوعية في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين يأتي بفضل الله، ثم بما تحظى به من دعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمكين مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- مما أسهم في ترسيخ مكانتها نموذجًا وطنيًا رائدًا في الاستثمار في الإنسان السعودي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا للوطن.
وأوضحت أن الهوية الجديدة تمثـل انطلاقة متجددة ترسخ ثقافة مؤسسية أكثر تكاملًا، وتعزز روح المبادرة والابتكار، وتعبّر عن مرحلة جديدة في مسيرتها، تستلهم عمقها من إرث هذا الوطن، مشيرة إلى أن مما تميزت به المؤسسة تشرّفها بحمل اسم موحد البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ورجاله البناة، لذا استمدت فكرة عناصر الهوية البصرية الجديدة من ختم الملك -رحمه الله-؛ بما يحمله من رمزية وطنية، تُجسِّد امتداد الرسالة، وترتبط بما نؤمن به من دور في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، ورعاية الابتكار، وصناعة الأثر المستدام.
وتُعد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع مؤسسةً وطنيةً رائدةً عالميًّا في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتمكينهم، وهي إحدى كيانات مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، وتعمل وفق إستراتيجية وطنية لتنمية الموهبة في المجالات العلمية ذات الأولوية، بما يدعم بناء مجتمع معرفي، ويعزز ثقافة الابتكار والإسهام في التنمية الوطنية.
