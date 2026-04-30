للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.. «سدايا»: إصدار دليل هندسة الأوامر لمطوري البرمجيات

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” دليلًا إرشاديًا متخصصًا في مجال هندسة الأوامر؛ يستهدف تمكين مطوري البرمجيات والمهتمين من إتقان مهارات صياغة التعليمات الدقيقة، والفعّالة للنماذج اللغوية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات، وتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزامنًا مع إعلان عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي.

ويتناول الدليل مجموعة من المحاور الأساسية؛ تشمل مفاهيم هندسة الأوامر، وأساليب كتابة الأوامر الفعّالة، وتقنيات متقدمة لصياغة التعليمات، إضافةً إلى استعراض التحديات المرتبطة بالاستخدام، بما في ذلك الأبعاد الأخلاقية، إلى جانب تقديم أفضل الممارسات لبناء أوامر دقيقة، تعزز كفاءة النماذج، وتوجّه مخرجاتها بشكل أكثر موثوقية.

ويسلّط الدليل الضوء على التطبيقات العملية لهندسة الأوامر في تطوير البرمجيات، ودعم عمليات التحليل والتوليد، وتحسين تجربة المستخدم، مع التركيز على أهمية هندسة السياق في رفع جودة النتائج، وتمكين المطورين من توظيف هذه التقنيات بفاعلية ضمن بيئات العمل المختلفة.

يأتي إصدار الدليل ضمن جهود “سدايا” في عام الذكاء الاصطناعي الرامية إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال توفير محتوى معرفي وتطبيقي، يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، ويُسهم في دعم المطورين لفهم آليات التفاعل الأمثل مع النماذج الذكية، وتحقيق أفضل النتائج في التطبيقات المختلفة.