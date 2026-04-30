قريباً.. منصة موحدة لجميع خدمات “الخارجية”

تعتزم وزارة الخارجية تطوير وتنفيذ منصة رقمية متكاملة، تشمل خدمات إلكترونية مخصصة لإدارة العمليات الدبلوماسية، التصديق، التوثيق، خدمات السعوديين في الخارج، وإدارة الهوية والمحتوى.
وبحسب منافسة طرحتها الوزارة حديثاً، تتضمن المنصة تنفيذ تكامل واسع مع الأنظمة الحكومية الأخرى، تطوير تطبيق جوال، وتحقيق أعلى معايير الأمان، والأداء، وتجربة المستخدم، مع ضمان الامتثال لمتطلبات هيئة الحكومة الرقمية، مع ضمان الامتثال لمتطلبات هيئة الحكومة الرقمية.
ووفقاً لموقعها الإلكتروني تُقدم الوزارة حالياً عدداً كبيراً من الخدمات الرقمية؛ منها منصة المنقولات، وخدمة إصدار بطاقة مطار، وخدمة تحديد أقرب ممثلية، وخدمة طلب تمديد تأشيرة العودة، وخدمة طلب زيارة عمل للوظائف المهنية للمنظمات داخل المملكة، وخدمة طلب زيارة شخصية، وخدمة طلب شخص لزيارة جهة حكومية، وخدمة طلب تأشيرة خاصة للمنظمات والممثليات، وخدمة طلب تأشيرة دراسية، وخدمة الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية، وخدمة طلب تأشيرة حج، وخدمة طلب تأشيرة عمل لموظفي البعثات الدبلوماسية داخل المملكة.
كما تقدم الوزارة خدمة دخول الشركات الكبرى داخل المملكة، وخدمة دخول الجهات غير الحكومية، وخدمة طلب تأشيرة دبلوماسية للمنظمات والممثليات، وخدمة تسجيل شركة لإدخال طلبات التأشيرات، وخدمة مقدمي خدمات العمرة من خارج المملكة، وخدمة طلب تأشيرة دخول من ممثليات المملكة في الخارج، وخدمة إصدار جواز سفر دبلوماسي أو خاص، وخدمة تأكيد إصدار شهادة صحية، وخدمة دفع رسوم طلب تأشيرة دخول من ممثليات المملكة في الخارج، وخدمة إصدار تأشيرة خروج لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وخدمة تجديد جواز السفر للمواطنين في الخارج.
وتقدم وزارة الخارجية أيضا خدمة الاستعلام عن طلب مقدم (إصدار و تجديد الجوازات أو إصدار تذكرة مرور)، وخدمة دفع تكاليف شهادة صحية، وخدمة استعراض طلب سابق واسترجاع الرسوم، وخدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة لموظفي البعثات الأجنبية، وخدمة طلب زيارة موقوف، وخدمة تجديد بطاقة المطار، وإصدار إذن تصدير سيارة، وخدمة طلب فتح صالة كبار الزوار، وخدمة إصدار رخصة قيادة إدارية.
ومن ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة الخارجية إسقاط استمارة سيارة، وتجديد رخصة قيادة إدارية، وطلبات أخرى خاصة بالمركبات، وإعفاء مواد دبلوماسية، وزيارة إلى مناطق المملكة، وطلب الحصول على توصية للجوازات الدبلوماسية والخاصة، وطلب الحصول على توصية للبعثات الأجنبية بالمملكة، واسترداد ضريبة القيمة المضافة، وتأشيرات الزيارة للبعثات المعتمدة في المملكة، وإصدار وتجديد الجواز الدبلوماسي أو الخاص لموظفي الدولة المتقاعدين، وطلبات تصاريح الطيران.
كما تقدم الوزارة خدمات وإصدار وتجديد البطاقات الدبلوماسية لمنسوبي البعثات الدبلوماسية بالمملكة، التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تنسيق أمني، إقامة حفلة أو مناسبة، تجديد رخصة سير مركبة، تجديد رخصة قيادة دبلوماسية، إصدار رخصة سير موتوسيكل، إصدار رخصة قيادة دبلوماسية، إذن تصدير أمتعة، إلغاء بطاقة المطار، إصدار تصريح سفينة، إصدار تأشيرة خروج نهائي لموظفي البعثات الأجنبية، إصدار وتجديد الإقامة لموظفي البعثات الأجنبية، وخدمة تصديق الوثائق، والاستعلام عن تأشيرة صادرة من ممثلية.
“الخارجية” تقدم أيضا خدمات، إصدار تذكرة مرور، وإصدار جواز السفر للمواطنين في الخارج، وإصدار جوازات سفر للسعوديين في الخارج، وتعديل على طلب تأشيرة مقدم من منظمات وقطاعات، زالبحث عن طلب عمرة، ومقدمي خدمات الحج من خارج المملكة، ومقدم خدمات صحية خارج المملكة، والاستعلام عن تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة السعودية، وطلب خطاب دعوة، وطلب زيارة عائلية، وخدمة تسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة، وطلب تأشيرة إقامة لعوائل موظفي البعثات الدبلوماسية في المملكة.
كما تقدم الوزارة خدمات الاستعلام عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية، طلب تأشيرة علاج، استعراض خطابات الدعوة، طلب تأشيرة عمل للمنظمات والممثليات، دخول الجهات الحكومية، طلب زيارة تجارية، تفويض مكتب استقدام على تأشيرة عمل، خدمة طلب المساعدة للمواطنين السعوديين، طلب تأشيرة زيارة للمنظمات والممثليات، طلبات التأشيرات للغرف التجارية و مكاتب الاستقدام، إصدار أو تجديد جواز سفر دبلوماسي أو خاص.
