فتح باب القبول النسائي برتبة “جندي” في وزارة الداخلية

البلاد (جدة)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم (الخميس)، فتح باب القبول والتسجيل الموحد رقم 3 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام – السجون – قوات أمن المنشآت) على رتبة “جندي” للكادر النسائي. ويبدأ استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 15/ 11/ 1447 هـ الموافق 2/ 5/ 2026 م حتى يوم الخميس 20/ 11/ 1447 هـ الموافق 7/ 5/ 2026 م، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف).