غداً في الجولة 32 من يلو.. قمة تجمع أبها والدرعية.. والعربي يواجه الجبيل

البلاد (جدة)
تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، في جولة تكتسب أهمية كبيرة في سباق الصعود إلى دوري المحترفين، ومراكز الملحق، إلى جانب احتدام صراع البقاء مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.
وتفتتح الجولة بمواجهتين، الأولى يستضيف فيها العربي نظيره الجبيل، حيث يدخل العربي اللقاء وهو في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، سعيًا لتحقيق فوز ينعش آماله في البقاء، فيما يحتل الجبيل المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة، ولا خيار أمامه سوى الانتصار للحفاظ على حظوظه، وفي المواجهة الثانية، يستضيف أبها نظيره الدرعية في قمة مرتقبة، إذ يتصدر أبها جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الدرعية في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.
وتتواصل المنافسات بعد غدٍ بإقامة أربع مباريات، إذ يلتقي العدالة مع الأنوار، حيث يسعى العدالة، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مناطق الخطر، فيما يدخل الأنوار المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.
وفي مواجهة قوية، يلتقي الجبلين مع الفيصلي، إذ يملك الجبلين 53 نقطة في المركز السادس، بينما يأتي الفيصلي ثالثًا برصيد 64 نقطة، سعيًا لمواصلة المنافسة على مراكز المقدمة.
وفي لقاء آخر، يواجه العروبة نظيره الوحدة، حيث يحتل العروبة المركز الخامس برصيد 56 نقطة، فيما يأتي الوحدة في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.
كما يستضيف الرائد نظيره العُلا، الذي يدخل المواجهة وهو في المركز الرابع برصيد 62 نقطة، مقابل المركز السابع للرائد برصيد 48 نقطة.
وتختتم الجولة الأحد المقبل بثلاث مواجهات، إذ يستضيف الباطن نظيره البكيرية، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة، فيما يملك الباطن 18 نقطة في المركز السادس عشر، ويلتقي الجندل مع الطائي، حيث يحتل الجندل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز العاشر برصيد 41 نقطة، ويواجه الزلفي، صاحب المركز الثامن برصيد 43 نقطة، نظيره جدة، الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.