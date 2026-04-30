غداً.. انطلاق بطولة نخبة كبار اليد في الدمام

البلاد (الدمام)
تنطلق غدًا منافسات بطولة نخبة كبار كرة اليد، التي تستضيفها صالة وزارة الرياضة بالدمام، وتستمر حتى السادس من مايو المقبل، بمشاركة الأندية الأربعة الأوائل في الدوري السعودي الممتاز، وهي: الخليج، والأهلي، والهدى، ومضر، وذلك في النسخة الرابعة والعشرين من البطولة.
ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مباراتين ضمن الدور التمهيدي؛ إذ يلتقي فريق مضر مع الأهلي عند الساعة 5:30 مساءً، فيما تجمع المواجهة الثانية فريقي الهدى والخليج عند الساعة 7:45 مساءً، في انطلاقة مرتقبة تعكس قوة المنافسة بين نخبة الفرق.
وتُقام البطولة على مرحلتين، تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد (الدور التمهيدي)، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية، بينما يلتقي الفريقان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع في مباراة تحديد المركز الثالث.
وبما يخص لوائح المشاركة، يُسمح لكل فريق بتسجيل ثلاثة لاعبين محترفين حدًّا أقصى، شريطة الحصول على شهادة الكفاءة المالية لتسجيل المحترف الثالث، مع إمكانية استبدال أحد المحترفين المسجلين مسبقًا، إضافة إلى إمكانية استعارة ثلاثة لاعبين سعوديين خلال منافسات البطولة؛ بما يعزز الخيارات الفنية ويرفع مستوى التنافس.
وعلى صعيد السجل التاريخي للبطولة، يتصدر فريق النور قائمة الأبطال بتحقيقه اللقب (9) مرات، يليه مضر بـ (6) ألقاب، ثم الأهلي بـ (5) ألقاب، فيما حقق الخليج البطولة مرتين، ونال الوحدة اللقب مرة واحدة، في سجل يعكس تاريخًا حافلًا بالإثارة والتنافس في هذه البطولة العريقة.
